Letture animate per bambini, l’iniziativa nella biblioteca di Cardile

Letture animate per i bambini nella biblioteca di Cardile di Gioi, è l’iniziativa organizzata dall‘Oratorio Anspi di Cardile “San Giovanni Bosco“, in programma per venerdì 7 ottobre dalle ore 16.00. Parteciperà il Dott. Massimo Sica che leggerà e spiegherà le favole di Fedro.

“Ti leggo una storia”: ecco l’iniziativa per i bambini di Cardile

«L’evento, è nato come conseguenza delle attività della Biblioteca di Cardile “Lu Vucenanzo”, inaugurata nel mese di agosto, per dare la possibilità anche ai bambini di avvicinarsi alla lettura – spiega l’Avv. Carmine Rizzo dell’Oratorio di Cardile.

Abbiamo iniziato con la lettura delle favole di Esopo la settimana scorsa dove hanno partecipato circa una quindicina di bambini dai 3 anni in su, e c’è stata la lettura delle favole da parte della maestra Antonietta Di Genio ma anche una proiezione di video riferita alle favole di Esopo, per dare anche una visibilità ai bambini su come si fonda la morale delle favole di Esopo».

Si continua venerdì 7 ottobre dove ci sarà come ospite il Dott. Massimo Sica, che in maniera teatrale avvicinerà i bambini al mondo delle favole, dialogherà con loro sulla morale delle favole di Fedro.

Un terzo e ultimo incontro con i bambini è in programma il 14 ottobre, dove sarà ospitato Antonino Nese, che quest’anno dirigerà anche le attività teatrali del laboratorio nelle scuole elementari di Cardile e Gioi il lunedì pomeriggio. Prevista la rappresentazione dei Promessi Sposi in chiave divertente che verrà messa in scena a chiusura dell’anno scolastico della scuola elementare nel mese di maggio.

La direzione tecnica dell’evento è affidata alla consigliera Anna Salati del direttivo dell’Oratorio di Cardile; in programma anche la diretta social per i bambini a casa e più lontani.