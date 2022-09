Incidente a Velia, ferito camionista

Incidente stradale questa mattina all’alba a Velia. Un camion che trasportava frutta in un supermercato della zona è improvvisamente finito fuori strada, andandosi a schiantare contro il muro di un ponte, a ridosso di una curva a gomito che precede l’area archeologica.

Incidente a Velia: la dinamica

Terribile l’impatto con il mezzo che ha riportato ingenti danni nella parte anteriore. Da comprendere cosa ha provocato il sinistro. Varie le ipotesi: un colpo di sonno, un malore, una distrazione o l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania che hanno dovuto faticare non poco per estrarre il ferito dalle lamiere ed affidarlo alle cure dei sanitari. Un’ambulanza del 118, con l’equipe guidata dal dottore Enzo Pasca, l’ha trasferito in ospedale. Il camionista ha riportato fratture varie ma per fortuna non è in pericolo di vita. Si trova ora ricoverato presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Per ricostruire la dinamica del sinistro presenti anche i carabinieri della locale stazione. L’incidente avvenuto a pochi passi da Velia si è registrato intorno alle 5. Si attende ora l’intervento di rimozione del mezzo incidentato. Soltanto lievi disagi alla circolazione.

Questo non è il primo incidente che si registra in questo tratto di strada che nel tratto dove è avvenuto l’impatto presenta un cavalcavia ferroviario con una pericolosa curva a gomito.