Donne vittime di violenza: voucher per l’inclusione socio-lavorativa

Piano di Zona S7 in campo per offrire assistenza alle donne vittime di violenza. La Regione Campania, infatti, ha pubblicato l’“Avviso Pubblico Multintervento – Misure di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli nonché agli orfani di vittime di femminicidio”.

Risorse per donne vittime di violenza: l’iniziativa

Essa ha lo scopo di garantire, a quanti ne fanno richiesta, un supporto concreto nel difficoltoso percorso per la fuoriuscita dal circuito della violenza. Saranno erogati voucher spendibili per interventi finalizzati all’inserimento e all’inclusione socio-lavorativa dei beneficiari, nonché al conseguimento dell’autonomia e dell’indipendenza, anche in relazione al bisogno abitativo delle donne vittime di violenza.

I requisiti



Possono presentare domanda di partecipazione:

– le donne vittime di violenza, residenti in uno dei Comuni della Campania, prese in carico dai Centri Antiviolenza e/o dalle Case di Accoglienza e/o Rifugio e/o dai Servizi Sociali della Regione Campania (LINEA A) al fine di ottenere l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher, di importo massimo di 6.000 euro a copertura totale o parziale delle spese sostenute in relazione al sostegno abitativo (canone di locazione e utenze), formazione e reinserimento lavorativo (corsi di istruzione e formazione) e accompagnamento della donna nel percorso di fuoriuscita dalla violenza;

– i figli delle donne vittime di violenza o orfani di vittime di femminicidio, anche diversamente abili (LINEA B) per l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher, di importo massimo di 2.500 euro da impiegare per il completamento del percorso scolastico e formativo (per i minorenni) o per percorsi e tirocini formativi finalizzati all’inserimento e all’inclusione socio-lavorativa.

I richiedenti, se in possesso dei necessari requisiti previsti nell’avviso pubblico, potranno trasmettere le loro domande, a pena di esclusione, presentando l’apposita istanza alla Regione Campania tramite il sito internet: https://bol.regione.campania.it/ a partire dalle ore 12:00 del 17.10.2022 ed entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 16.11.2022.

Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi agli Assistenti sociali del Servizio Sociale dell’Ambito s07 presenti in ogni comune e al Centro antiviolenza con sede a Trentinara.