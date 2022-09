Trading forex: come imparare ad investire sui mercati valutari

Negli ultimi anni tantissime persone hanno letteralmente riscoperto i mercati valutari, una delle forme di investimento tradizionali più consolidate nella storia, grazie al cosiddetto “trading forex”. Questo interesse altissimo nei confronti del mercato valutario è ben evidente nei numeri del settore che hanno reso il trading l’ambito maggiormente capitalizzato al mondo, con un ammontare di capitali investiti che supera persino quello del mercato azionario.

Le tantissime persone che si avvicinano al mondo del forex lo fanno soprattutto con l’esigenza di imparare ad investire e per questo utilizzano diversi strumenti appositamente messi a loro disposizione dai migliori broker del settore. Per prima cosa gli aspiranti forex trader sono chiamati a definire obiettivi ed esigenze per poi scegliere, sulla base di questi, la piattaforma da utilizzare. Quest’ultima deve essere sempre selezionata tra le migliori del settore, ovvero tra quelle in possesso dei più alti standard di sicurezza e in grado di offrire funzionalità elevate agli investitori.

I primi passi per imparare ad investire

Chi desidera imparare da investire sui mercati valutari può visitare portali specializzati nel settore come Corsoforextrading.net, il miglior sito di spiegazioni sul forex dove trovare tutte le informazioni necessarie per capire come operare con le coppie di valute. Un’adeguata formazione permette infatti di conoscere l’andamento macroeconomico e come questo influisce sulle differenti valute. Inoltre poi la lettura delle guide di settore facilita notevolmente anche la scelta di una piattaforma d’investimento adatta alle esigenze di un trader.

E’ poi importante sapere che alcuni dei migliori broker forex permettono ai propri iscritti di seguire gratuitamente dei corsi di formazione. Questi strumenti, spesso di altissimo livello perché realizzati da esperti del settore, sono molto utili per vari motivi, come ad esempio:

Acquisire dimestichezza con la piattaforma.

Elaborare una strategia .

. Imparare l’analisi tecnica.

Consultare bene i trend.

Conoscere le coppie di valute .

. Apprendere a leggere il mercato valutario.

Durante un corso di formazione, gli aspiranti investitori hanno anche la possibilità di testare le competenze acquisite attraverso l’utilizzo di una modalità demo, ovvero della facoltà di effettuare delle simulazioni di investimento con denaro virtuale e di valutare poi nel tempo quali sarebbero stati i risultati prodotti, sia nel breve che nel lungo termine. In generale quindi oggi è possibile imparare ad investire nel forex in modo graduale e arrivare con il tempo a possedere delle capacità elevate, grazie alle migliori piattaforme del settore.

Alcuni consigli utili

Oltre a scegliere bene il broker da utilizzare, in modo da selezionarne uno adatto alle proprie esigenze, è importante elaborare una buona strategia, basata sugli obiettivi personali dell’investitore e agire in modo coerente con essa. La strategia dovrebbe essere sempre definita in base a tre fattori: il budget a disposizione, l’orizzonte temporale e la propensione al rischio. Può inoltre essere molto utile tenere sotto controllo le notizie economiche per individuare dei buoni punti di ingresso e di uscita da una coppia di valute.

In alternativa altri investitori preferiscono utilizzare l’analisi tecnica per questo scopo specifico. Questa seconda modalità permette di prevedere in modo abbastanza preciso il comportamento medio degli investitori ma non ha la capacità di prendere in considerazione le dinamiche macroeconomiche che possono influire sul mercato valutario. E’ importante, stando ai consigli degli esperti, scegliere una modalità di analisi e conduzione delle proprie operazioni e seguirla in modo continuo, senza oscillare tra una metodologia e l’altra.

Può essere utile anche prendere nota dei risultati ottenuti con alcune precise strategie in modo da valutarne poi l’efficacia nel corso del tempo. Avere un registro delle operazioni, comunque sempre presente nelle funzionalità dei vari broker, permette di capire se i fondamentali che influenzano le proprie decisioni sono validi o se è necessario rivedere la propria strategia. Inoltre in questo modo sarà anche possibile capire se alcune decisioni sono state dettate dall’emotività o se la strategia è stata effettivamente rispettata.