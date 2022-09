Abusi edilizi a Palinuro: scatta l’ordine di abbattimento

Abusi edilizi nel comune di Centola, scatta l’ordine di abbattimento. Le attività di controllo sono state affidate ai carabinieri del Parco, stazione di Pisciotta. I militari, durante un sopralluogo in località Piano Faracchio della frazione Palinuro, hanno verificato la presenza di opere edilizie realizzate in assenza di titoli abitativi.

Abusi edilizi a Palinuro: le contestazioni

Nello specifico i proprietari avevano realizzato la pavimentazione di un’area di 140 metri quadri mediante la posa in opera di un massetto in cemento di circa 10 cm, previo scavo di sbancamento e livellamento dell’area. Ciò, di fatto, ha modificato permanentemente la destinazione d’uso del terreno agricolo.

Non solo: era stato realizzato un box metallico di riuso in lamiera grecata di acciaio zincato, chiuso su tre lati, adibito a deposito di dimensioni alla base 2,45 metri x 2,50 metri ed altezza di circa due metri. Lo stesso era stato installato su un basamento in cemento.

L’ordine del Comune

Per poter eseguire le opere, affermano dal Comune di Centola, era necessario il permesso a costruire, previo ottenimento dei pareri da parte degli altri enti. Non bastava, invece, la comunicazione di edilizia libera presentata dai proprietari.

Pertanto, alla luce dei vincoli e della destinazione urbanistica dell’area, dal Comune di Centola è arrivato l’ordine di demolizione delle opere abusive e di ripristino dei luoghi entro 90 giorni. In caso contrario gli abusi verranno acquisiti al patrimonio dell’Ente.