Capaccio Paestum, cresce l’attesa per il concerto di Edoardo Bennato

A Capaccio Paestum non è ancora tempo di dire stop agli eventi. Dopo un’estate ricchissima di concerti, manifestazioni e appuntamenti che hanno portato un numero cospicuo di persone, c’è fermento per il live di uno dei cantautori più apprezzati e originali del panorama musicale italiano, Edoardo Bennato.

Edoardo Bennato e la sua BeBand in concerto a Capaccio Paestum il 10 settembre

Il 10 settembre alle 21:30, arriva Edoardo Bennato con il suo “Peter Pan Rock’ n’ Roll Tour”. L’artista, da mesi in giro per tutta l’Italia, farà tappa a Capaccio Scalo, Via Magna Grecia insieme alla sua storica formazione BeBand.

Bennato ha confezionato uno spettacolo che soddisferà tutti i gusti. Cantastorie senza tempo, si esibirà in un concerto gratuito al centro della Città, l’evento si preannuncia già un successo di pubblico.

Edoardo Bennato, sulle scene della musica da più di 40 anni, è sempre pronto a regalare al suo pubblico, due ore ad alto contenuto Rock e Blues con uno stile inconfondibile; proporrà i suoi brani più celebri entrati, di diritto, nell’immaginario collettivo diventando colonne sonore delle nostre vite come “Viva la mamma” e l’inno al calcio “Un’estate italiana“, fino a “L’isola che non c’è”, un invito alla speranza.

Nei prossimi giorni, seguiranno aggiornamenti- da palazzo di città- in merito alle informazioni utili per viabilità e parcheggi per i fruitori del concerto sia per i residenti a Capaccio Paestum che non.