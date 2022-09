A Castellabate al via la manifestazione dedicata all’olio

E’ in programma per domenica 4 settembre, i Percorsi dell’Olio. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Castellabate e la Coldiretti Campania, ha lo scopo di promuovere l’oro giallo del Cilento, dal produttore al consumatore e quindi dall’ulivo alla tavola.

Un filiera in cui non viene trascurato il ruolo di tutte le aziende fruitrici dell’olio per la realizzazione di piatti e prodotti tipici del Cilento.

Sarà un importante momento di confronto, di definizione delle strategie ed opportunità di crescita e di sviluppo in questo settore. Il Cilento è ricco di eccellenze. Produzioni, coltivazioni, tradizioni e realtà enogastronomiche. Al termine della manifestazione ci sarà spazio anche una dimostrazione pratica dell’utilizzo dell’olio con la realizzazione di prodotti tipici.

Ospiti della giornata: Umberto Cometale Coordinatore Aprol Campania e Clara Malandrino imprenditrice olearia locale.

Una ricca ed importante iniziativa, vetrina di alcune delle eccellenze locali che donano lustro ogni giorno al Cilento. Un’occasione per promuovere il Cilento, così come ha affermato il primo cittadino di Castellabate, Marco Rizzo.

Due giornate interamente dedicate all’olio, un prodotto genuino che ci riporta indietro nel tempo, quelle delle nostre nonne che preparavano una fetta di pane con l’olio per la merenda anche dei più piccoli. Un momento di orgoglio anche per tutte le aziende locali che promuovono il Cilento e l’intera filiera olearia a livello nazionale ed internazionale.