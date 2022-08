Caminetto in casa: info e consigli utili

Il caminetto ha sicuramente un fascino particolare, averlo in casa soprattutto durante l’inverno, è piacevole e rende l’ambiente confortevole. Inoltre offre sicuramente tantissimi vantaggi, ma è importante sapere come pulirlo correttamente, come eseguire una costante manutenzione e come evitare il rischio di fumi eccessivi all’interno dell’appartamento.

Come pulire correttamente il caminetto?

Per una costante e regolare manutenzione, è fondamentale per il nostro caminetto eseguire un’accurata e attenta pulizia dopo averlo utilizzato. Il primo passo è eliminare la fuliggine: un’operazione che andrebbe fatta con una certa regolarità ed è necessario utilizzare degli accessori appositi, come ad esempio, una paletta, una piccola scopa e così via.

È importante sapere che uno degli elementi più importanti del caminetto è la sua canna fumaria, quindi, anche per questa è necessaria una costante e regolare pulizia. Solitamente, per pulire a fondo la canna fumaria del caminetto ci si affida a veri professionisti esperti, visto che si tratta di un’operazione un po’ più complicata. Ma se si decide di procedere con il fai da te, esistono numerosi kit perfetti per la pulizia accurata della canna fumaria.

Rischio di fumo in casa: come evitarlo?

Spesso può capitare che dal nostro camino fuoriesca un’eccessiva quantità di fumo, che invade gli ambienti interni di casa. Le cause che possono provocare questa problematica sono diverse, solitamente i disagi legati al tiraggio del fumo si verificano quando c’è proprio uno scarso tiraggio o un eccessivo tiraggio del fumo. Esistono delle soluzioni, come l’aspirafumo, che ovviano questo tipo di problemi.

Nel primo caso, quando c’è uno scarso tiraggio, avviene un rallentamento della combustione e di conseguenza, un abbassamento della temperatura della canna fumaria. A questo punto si genera inevitabilmente una fuoriuscita eccessiva di fumo dal nostro caminetto, che invade in poco tempo tutto l’ambiente interno.

Nel secondo caso, invece, quando c’è un eccessivo tiraggio, si verifica una perdita dell’efficienza ed è necessario un consumo notevole di legna. In generale, esistono dei rimedi per poter risolvere la problematica legata ai fumi rilasciati in casa dal camino.

Ad esempio, è possibile optare per un aspirafumo, si tratta di un importante elemento che ha la funzione di eliminare completamente la fuoriuscita del fumo. I modelli di Aspirafumo possono essere utilizzati, non solo per i caminetti, ma anche per le stufe, per i barbecue e per i forni. Inserendo questo elemento è possibile regolare alla perfezione il tiraggio della canna fumaria del nostro caminetto.

Ogni componente del camino svolge una funzione ben precisa, quando quest’armonia tra le varie parti viene a mancare, c’è quasi sempre il rischio di una fuoriuscita eccessiva di fumo all’interno dell’appartamento. Scegliendo uno tra i migliori modelli di Aspirafumo disponibili in commercio, è possibile ovviare all’inconveniente e migliorare il malfunzionamento della canna fumaria.

In generale, la fuoriuscita di fumi si può verificare quando: