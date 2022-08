Morigerati: borse lavoro per i soggetti svantaggiati

MORIGERATI. L’amministrazione comunale ha deciso di attivare un programma organico per dare la possibilità ai cittadini in condizioni di disagio di entrare nel mondo del lavoro, apportando un contributo positivo sia per la loro comunità che per sé stessi. Ognuno svolgerà mansioni sulla base delle proprie attitudini.

L’assessorato alle politiche sociali ha, quindi, predisposto un progetto per l’erogazione di borse lavoro finalizzate a realizzare esperienze formative ed educative di soggetti svantaggiati.

Ecco quali mansioni svolgeranno i beneficiari

Questi si occuperanno di manutenzione del verde, pulizia degli edifici comunali e delle strade, raccolta differenziate, piccoli interventi di mantenimento sui beni culturali e comunali, guardiania, altre attività utili al territorio. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con il Piano di Zona S9 per il totale di 320 ore di lavoro.