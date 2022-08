Anche Capaccio Paestum accoglie i migranti

Anche Capaccio Paestum riaccoglie i migranti. Sono quelli sbarcati dalla Ocean Viking, ora ospiti del villaggio El Pueblo. Questa mattina anche il sindaco Franco Alfieri ha visitato la struttura, riaperta in fretta e furia per accogliere gli stranieri.

«A Capaccio Paestum c’è una tradizione di accoglienza, da sempre. Qui non ci sono barricate. Rispetto a queste tragedie umane, una Comunità civile come quella della nostra Città non può che aprire le braccia». Queste le parole del sindaco Franco Alfieri.

Anche altri comuni del Cilento hanno accolto gli stranieri, tra questi Castelnuovo Cilento che ha accolto dei minori non accompagnati.