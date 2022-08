“Villages of tradition”: GAL Cilento Regeneratio presente all’assemblea

Si è tenuta ieri, presso il Comune di San Martino Valle Caudino, nell’Avellinese, la riunione di partenariato del progetto di cooperazione transnazionale “Villages of Tradition” di cui il GAL Partenio è capofila. A tale meeting internazionale ha partecipato il GAL partner francese Othe Armance, tramite una delegazione composta dal presidente Gill Prestat, Isabelle Dickie Pont e Roger Battaille, quest’ultimo sindaco del Villaggio Ervy-Le Chatel.

Inoltre, tutti i GAL che rientrano nel partenariato, tra cui il GAL Cilento Regeneratio, rappresentato dalla vice presidente Daniela Di Bartolomeo e il coordinatore Luca Cerretani.

«L’incontro – afferma la vice presidente del GAL Cilento Regeneratio, Daniela Di Bartolomeo – che ha visto la presenza dei GAL campani e del GAL francese ha offerto numerosi spunti interessanti. Oltre all’azione che prevede la costituzione dei Villaggi della Tradizione in interazione con le città francesi, in particolare con le città di “carattere” in modo da creare una rete di relazioni più ampia, si punta ad avviare una interazione tra artisti locali e quelli francesi, anche con residenze d’artista, per meglio vivere il territorio; scambi tra scuole secondarie di primo grado, espletabili uno sulle nuove tecnologie e l’altro con uno scambio fisico, su esempio dell’Erasmus, con discenti francesi che verrebbero in Italia e viceversa. Infine, un corso universitario in correlazione tra una Università italiana e una francese per la formazione delle nuove generazioni. Insomma, tante proposte importanti, che toccherà solo concretizzare nei mesi a venire».