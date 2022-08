L’Almanacco del 3 agosto 2022

Almanacco del 3 agosto 2022:

Santi del giorno: Santa Lidia di Tiatira (Testimone)

San Nicodemo (Membro del Sinedrio)

Sant’Aspreno di Napoli (Vescovo)

Etimologia: Lidia, il nome, molto diffuso tra i romani, come attesta la celebre ode oraziana dedicata ad una sconosciuta Lydia, deriva dal greco “Lydia” “donna proveniente dalla Lidia”, regione dell’Asia Minore. Bella, elegante, donna di mondo, ambiziosa, avanza nella vita sociale cercando conferme alla interiore insicurezza. I suoi sorrisi sono rari e preziosi. Preferisce essere tradita piuttosto che tradire, e spesso chiude un occhio sulle manchevolezze di un partner che vuole allegro, giovanile e ridanciano.

Proverbio del giorno:

Fango di maggio, spighe d’agosto.

Aforisma del giorno:

Svilupparsi, agire, vivere secondo la legge di vita, è il primo, anzi l’unico vostro Dovere. (G. Mazzini)

Accadde Oggi:

1778 – Inaugurata la Scala di Milano (243 anni fa): Sulle melodie di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, venne inaugurato il Teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell’arciduca Ferdinando d’Asburgo-Este.

1975 – Nasce il videogioco domestico (46 anni fa): I giochi elettronici entrano nel quotidiano di milioni di ragazzi con la prima versione domestica di un videogioco. Si tratta di Pong, simulatore di ping-pong sviluppato da Atari, già noto ai giovanissimi frequentatori di sale giochi nella versione coin-op (lanciata nel 1972).

1958 – Primo viaggio sotto il Polo Nord (63 anni fa): Un’impresa degna delle avventure raccontate da Jules Verne vede protagonista l’equipaggio del Nautilus SSN-571, primo sottomarino ad attraversare la calotta artica del Polo Nord..

Sei nato oggi? Sei riflessivo, contemplativo, calmo e prudente. Puoi apparire debole ed apatico, ma in realtà lavori con tenacia e pazienza per realizzare ciò che ti sta a cuore e, con i tuoi tempi, puoi arrivare ovunque. In amore riuscirai a costruire quel rapporto sincero e stabile cui da sempre aspiri.

Celebrità nate in questo giorno:

1963 – James Hetfield (58 anni fa): Nato a Downey, nel sud della California, oltre ad essere una delle migliori voci metal ed uno dei migliori chitarristi del genere, è cofondatore e frontman dei Metallica.

1967 – Skin (54 anni fa): Nata nel quartiere londinese di Brixton, il vero nome è Deborah Anne Dyer ma per i fan della sua voce rock è Skin..

Scomparsi oggi:

2004 – Henri Cartier-Bresson (17 anni fa): Nato a Chanteloup-en-Brie, nel nord della Francia, è stato un fotografo francese, testimone con le sue immagini dei più disparati angoli del pianeta e dei principali eventi del Novecento.

1924 – Joseph Conrad (97 anni fa): Tra i grandi maestri del romanzo europeo dell’Ottocento, vita e creazione letteraria ebbero in lui un comune denominatore: l’avventura! Nato a Berdyčiv.