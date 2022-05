L’Almanacco del 12 maggio 2022

Almanacco del 12 maggio 2022:

Santi del giorno: Santi Nereo e Achilleo (Martiri)

San Crispolto (Crispolito) e compagni (Martiri di Bettona)

San Modoaldo (Vescovo)

Etimologia: Nereo, il nome ha origine greca e significa ‘grande nuotatore’. Nereo festeggia l’onomastico il 12 maggio in ricordo di San Nèreo martire nel 306 a Tessalonica con i Santi Achilleo, Crazio, Flavia, durante l’impero di Traiano. Nereo fu il nome, nella mitologia, di un dio marino che ebbe 50 figlie, le Nereidi, ninfe del mare.

Proverbio del giorno:

D’aprile piove per gli uomini e di maggio per le bestie.

Aforisma del giorno:

Nei mutamenti di governo i poveri spesso non cambiano che il nome del padrone. (Fedro)

Accadde Oggi:

1974 – Referendum abrogativo sul divorzio, vincono i no: “L’Italia è un paese moderno”. “Grande vittoria della libertà”. ”l popolo italiano fa prevalere la ragione, il diritto, la civiltà”. Sono alcuni dei titoli apparsi sulle prime pagine dei giornali, a commento del risultato del referendum abrogativo della legge sul divorzio, che scrive per l’Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione.

Sei nato oggi? I nati il 12 maggio hanno un non so che di birichino che li contraddistingue. La loro impertinenza in genere non è tale da metterli nei guai con le autorità, ma ciononostante essi sono conosciuti per i dispetti e le goliardiche burle che attuano sempre con uno strano bagliore negli occhi. Di solito sono abilissimi nel far scendere gli altri dai loro piedistalli: non sono mai tanto felici come quando si mettono a confutare opinioni e pretese che non condividono, usando l’ironia, e persino la derisione, con effetti devastanti. Possono sembrare duri o freddi e privi di emozioni; in realtà, gran parte della loro facciata di pietra non è che una barriera eretta contro le incursioni del mondo esterno. Questi individui sanno essere buoni amici, ma anche acerrimi nemici.

Celebrità nate in questo giorno:

1907 – Katharine Hepburn: Una leggenda del cinema mondiale, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi.

1700 – Luigi Vanvitelli Tra i più insigni maestri dell’architettura italiana, con opere immortali affermò un suo peculiare stile, a cavallo tra Barocco e Neoclassicismo.

1928 – Burt Bacharach: Tra i massimi compositori del secolo scorso, dalle sue mani sono uscite alcune delle melodie più indimenticabili della musica contemporanea e del cinema.

Scomparsi oggi:

1995 – Mia Martini: Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana, era semplicemente Mimì.