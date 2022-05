Raccolta differenziata ad Omignano: ok alla riorganizzazione

OMIGNANO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffaele Mondelli, ha approvato il piano di gestione dei rifiuti solidi urbani; suddividendo il territorio comunale in due aree di raccolta: A, centro abitato di Omignano Scalo e B, restante parte del territorio.

Piano di organizzazione per i rifiuti ad Omignano: ecco le aree interessate dall’intervento

L’Ente, intende regolamentare la raccolta differenziata in località capoluogo Pagliarole, Pirolepre, Pedemontana e aree località Pioppo.

Per il piano A, è stato affidato il servizio raccolta ad una ditta esterna; mentre per il piano B, il servizio resta di competenza del Comune, servizio da espletare con mezzi e personale propri.

Il Comune, al momento, non dispone di personale con qualifica idonea a svolgere questo servizio; non può programmare eventuali assunzioni per la copertura del posto resosi vacante.

Per questo motivo, si rende necessario fornire un supporto temporaneo all’unica unità lavorativa rimasta in servizio; in attesa della riorganizzazione del servizio sulla base della forza lavoro ridotta ad una sola unità.

“Viaggiamo nell’ottica della sostenibilità. Riteniamo sia fondamentale, fornire ai nostri cittadini, un servizio adeguato allo smaltimento dei rifiuti, tenendo conto che alcune aree del territorio, sono rimaste sprovviste di un piano di riorganizzazione“- così fanno sapere dal Comune.