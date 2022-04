Dalla Costiera Amalfitana al Cilento: un itinerario tra le 5 perle del territorio

SALERNO. Tavolo di lavoro a Palazzo Sant’Agostino, per il Progetto ”Cilento: un modo di vivere; il blu della Dieta Mediterranea”. Presenti Stefano Pisani (Sindaco di Pollica), Giuseppe Guida (Sindaco di Positano), Enza Cobalto (Assessore di Amalfi), Dalila Russo e Antonio Florio (Assessori di Castellabate) e Pasquale Sorrentino (Vicesindaco di San Giovanni a Piro e Consigliere Provinciale delegato al Turismo).

Dopo aver siglato il protocollo d’intesa per la partecipazione al POC Campania 2014-2020 – Programma di eventi per la promozione turistica della Campania Periodo “ottobre 2021 – settembre 2022”, i Comuni di Pollica (Capofila), Castellabate, Amalfi, Positano e San Giovanni a Piro disegnano un itinerario suggestivo che tocca cinque tra le mete turistiche più amate della Regione, in Provincia di Salerno.

Un “racconto di bellezza” nella terra della dieta mediterranea, patrimonio immateriale UNESCO dal 2010. Il palinsesto ufficiale sarà a breve ufficializzato.