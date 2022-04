Agropoli: riparte il Torneo Internazionale, intervista ad Antonio Inverso | VIDEO

AGROPOLI. Dopo due anni, torna il Torneo Internazionale di calcio giovanile. L’attività internazionale di calcio giovanile comincia ad Agropoli nel 1982 quando la società tedesca SG DIETZENBACH gioca in un torneo cui partecipano 6 squadre, vinto dalla Jugend Agropoli categoria giovanissimi (ragazzi nati nel 1967-68).

I tedeschi avevano ospitato la squadra agropolese l’anno prima a Francoforte. In seguito altre formazioni straniere, tra cui quelle francesi, svizzere e tedesche, giocano ad Agropoli negli anni successivi in tornei con solo le categorie di giovanissimi ed esordienti.

Lo stop, dovuto alla pandemia, ha bloccato uno dei momenti più significativi per la Città di Agropoli, che ogni anno vive l’inizio del Torneo, con gioia e divertimento presso lo Stadio Guariglia.

Quest’anno ricorre anche un anniversario importante, il torneo, infatti, festeggia i suoi primi 40 anni di vita ed è per questo motivo, che abbiamo voluto intervistare, l’organizzatore storico del torneo, Antonio Inverso, che ci ha detto di quanto sia importante tornare a condividere questi bei momenti di normalità.

Il Torneo partirà il 14 aprile con la cerimonia di inaugurazione

Il Torneo Internazionale, partirà il 14 aprile con la cerimonia di inaugurazione, uno tra i momenti più suggestivi e attesi da tutta la cittadinanza. Anche quest’anno ci saranno delle belle novità per quanto riguarda le squadre e non mancheranno le sorprese. Segui l’intervista per scoprire il programma completo.