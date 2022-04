L’Almanacco del 6 aprile 2022

Almanacco del 6 aprile 2022:

Santi del giorno: San Filarete di Calabria

San Pietro da Verona (Martire)

San Prudenzio di Troyes (Vescovo)

San Vinebaldo (Abate)

Sant’Eutichio (Patriarca di Costantinopoli)

Santa Galla di Roma

San Celestino I (Papa)San Pietro da Verona è il protettore dei domenicani e degli inquisitori, dei calzolai, dei commercianti di tessuti e dei fabbricanti di birra.

Etimologia: Celestino, il personale latino “Caelestinus” era giŕ estremamente comune sin dal III secolo a.C. Il significato, “venuto dal cielo”, favorě la sua diffusione anche tra le prime comunitŕ cristiane. .

Proverbio del giorno:

La nebbia di marzo non fa male, ma quella d’aprile toglie il pane e il vino.

Aforisma del giorno:

La capacità di perfezionamento nell’uomo è indefinita. (G. Mazzini)

Accadde Oggi:

1943 – Pubblicato “Il Piccolo Principe” : «Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi». Da questo popolare passo si ricava il fascino universale di un volume considerato tra i più celebri del XX secolo, per alcuni secondo soltanto alla Bibbia come numero di lettori.

2009 – Terremoto dell’Aquila: Alle 3:32 di lunedì 6 aprile del 2009 si aprì una profonda ferita nel cuore geografico dell’Italia e nella memoria collettiva, che a distanza di anni dal disastro è ben lungi dal rimarginarsi.1980 – In commercio i post-it: Un promemoria prezioso, una trovata geniale, un messaggio originale, un appunto di un libro. Tutto ciò esprime quel quadratino (la forma più diffusa), prevalentemente, di colore giallo che va sotto il nome di “post-it” e che popola scrivanie, pc e bacheche di uffici, scuole e abitazioni.

Sei nato oggi? Gli affetti e l’amore per la famiglia, i figli ed il partner sono senza dubbio il centro della tua vita. Sei molto dolce e sai dare grande serenitŕ a chi ti č vicino, ma manchi di senso pratico e il tuo partner dovrŕ essere in grado di compensare questa tua carenza. Al lavoro non dai molta importanza ma potrai ugualmente avere fortuna se ti occuperai di economia e finanze.

Celebrità nate in questo giorno:

1935 – Fred Bongusto: È il cantante da night per eccellenza della musica italiana, sulla cresta dell’onda tra gli anni Sessanta e Settanta. Molisano di Campobasso, ma con un DNA veneto-partenopeo.

1924 – Eugenio Scalfari: Intellettuale e figura storica del giornalismo italiano, che ha contribuito ad innovare in quasi sessant’anni di carriera. Nato a Civitavecchia, in provincia di Roma.

1934 – Mario Merola: Che sia stato il re della sceneggiata non ci sono dubbi, com’è altrettanto indiscutibile che sia uno dei “figli di Napoli” più conosciuti all’estero, in particolare tra gli italiani di Manhattan. Nato a Napoli e morto a Castellammare di Stabia nel novembre del 2006, figlio di un ciabattino, per sbarcare il lunario iniziò a lavorare come scaricatore di porto, figura che riprese in alcuni suoi film. Durante una festa patronale salì sul palco, spinto dai colleghi, e da lì prese avvio la carriera di cantante, che dopo il primo disco nel 1962 lo portò a viaggiare negli Stati Uniti, chiamato dall’amico Claudio Villa.

Scomparsi oggi:

1992 – Isaac Asimov: Ricordato come il padre della robotica, termine da lui coniato, è stato uno dei padri della letteratura fantascientifica, oltre a un efficace divulgatore del sapere chimico, fisico e astronomico.

1520 – Raffaello Sanzio: Pittore e architetto tra i più rappresentativi del Cinquecento, con Leonardo e Michelangelo completa la triade dei grandi maestri del Rinascimento italiano. Nato ad Urbino.

1528 – Albrecht Dürer: Principale esponente della pittura tedesca rinascimentale, è indicato tra gli artisti che maggiormente hanno influenzato l’arte occidentale del Cinquecento. Nato a Norimberga e qui scomparso.

1971 – Igor Stravinsky: Compositore tra i più illustri del Novecento, come pianista e direttore d’orchestra è indicato tra i maestri della musica universale. Nato a Lomonosov, in Russia, e morto a New York.