L’Almanacco del 1° aprile 2022

Almanacco del 1° aprile 2022:

Santi del giorno: Sant’Ugo di Grenoble (Vescovo)

San Celso (Cellach) di Armagh (Vescovo)

Sant’Agape (Martire)

Etimologia: Ugo, nome tipicamente maschile, deriva dal germanico “hugu”, “intelligenza, senno”. Si attestò in Italia solo in epoca medioevale, grazie al prestigio di alcuni sovrani..

Proverbio del giorno:

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.

Aforisma del giorno:

Non provo compassione per i presuntuosi, perchè penso che portino con sè i mezzi per consolarsi. (George Eliot)

Accadde Oggi:

1976 – Jobs e Wozniak fondano la Apple: Metti due Steve appassionati di informatica in un garage della California, con pochi dollari in tasca e pochi componenti da assemblare: il risultato è l’inizio di un’avventura imprenditoriale.

1965 – Nasce la rivista Linus: Con la rivista “Linus” il mondo dei balloon, fino a quel momento rivolto in gran parte ai più piccoli, acquisì sempre più le caratteristiche di letteratura per adulti.

1925 – In funzione a Milano il primo semaforo italiano Undici anni dopo il primo semaforo elettrico della storia, comparve a Milano una colonnina con tre luci, rosso-giallo-verde, ancora sconosciuta in Italia.

Sei nato oggi? Hai una vita movimentata e ricca di cambiamenti che affronti sempre con determinazione e una buona dose di grinta. Il tuo difetto principale è l’incostanza: elabori progetti molto validi ma poi li lasci spesso a metà strada. Se saprai diventare più tenace e paziente arriverai al successo. Fra le mura domestiche e in compagnia del partner riveli insospettate doti di dolcezza e sensualità.

Celebrità nate in questo giorno:

1965 – Simona Ventura: È la Simona nazionale della televisione italiana, amata e chiacchierata ma senza dubbio una delle presentatrici più popolari di sempre del piccolo schermo. Nata a Bentivoglio.

1929 – Milan Kundera: Tra i maggiori autori europei del secondo Novecento, è stato un attento testimone delle vicende storiche dell’ex Cecoslovacchia, dalla Primavera di Praga alla repressione sovietica.

Scomparsi oggi:

2012 – Giorgio Chinaglia Nato a Carrara (Toscana) e morto a Naples (in Florida, USA) nell’aprile 2012, è stato un dirigente sportivo e famoso calciatore italiano, in particolare degli anni Settanta.