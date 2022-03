Tortorella ok a messa in sicurezza delle strade comunali

TORTORELLA. Approvati gli studi di fattibilità tecnica ed economica, per lavori di messa in sicurezza della strada comunale che collega le contrade rurali S. Antonio, Caselle, Ponte Gerdanasio e interventi per la sistemazione idrogeologica della strada in località Vallina e Guardia di Tortorella.

Gli interventi in programma sulle strade a Tortorella

Nello specifico l’Ente, guidato dal sindaco Nicola Tancredi, intende programmare una serie di interventi sul territorio comunale, inserendo i progetti nell’ambito del Decreto del Ministero dell’Interno, puntando a contributi; il decreto, infatti, prevede dei finanziamenti non superiori a € 1.000.000,00 per popolazione fino a 5000 abitanti;

L’amministrazione comunale, viaggia nell’ottica della sicurezza pubblica, puntando a garantire una maggiore viabilità in punti che spesso presentano delle criticità. Il progetto dei lavori, prevede una spesa complessiva pari a € 296.535,22 di cui € 271.549,22 per lavori e € 78.946,34 di somme messe a disposizione.

I problemi del dissesto idrogeologico

Altro intervento in programma, è la messa in sicurezza di un tratto stradale dove insiste il rischio idrogeologico. Come ben sappiamo, il dissesto idrogeologico è un problema che attanaglia il Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sul territorio comunale di Tortorella, sono evidenti diversi dissesti che mettono a dura prova anche la viabilità e l’accessibilità a varie zone.

Per questo motivo, dal Comune fanno sapere che, è fondamentale intervenire al fine di porre rimedio a questo problema che rappresenta un pericolo anche per la pubblica incolumità; l’Ente vuole adottare quindi dei provvedimenti al fine di assicurare la messa in sicurezza.

Anche per questa progettualità si punta a finanziamenti regionali; il progetto prevede un quadro di spesa per un importo complessivo pari a € 2.866.460,80.

Il commento

“E’ nostra priorità porre rimedio a tutte queste criticità che insistono sul nostro territorio comunale, intervenire significa anzitutto garantire la sicurezza per tutti coloro che transitano su questi tratti stradali e poi migliorare la viabilità sull’intero territorio“- così fanno sapere da palazzo di città.