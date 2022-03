Furti a Capaccio Paestum: ladri in azione in centro

CAPACCIO PAESTUM. Ancora furti a Capaccio Paestum. Negli ultimi giorni sono tre le abitazioni prese di mira dai ladri. L’ultimo nelle scorse ore. Un malvivente nel pomeriggio di ieri è riuscito ad accedere in una abitazione di Capaccio Scalo, nei pressi dell’ufficio postale, arrampicandosi su un balcone. Una volta dentro ha messo ha soqquadro tutto, rubando oggetti di valore.

Furti a Capaccio Paestum: l’ultimo episodio

E’ stata la proprietaria dell’appartamento a scoprire il furto quando ha fatto rientro a casa insieme alla sua bambina. Portati via oggetti di valore.

Il caso è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini sul caso. Stando alle parole della proprietaria le telecamere presenti in casa avrebbero ripreso il volto del ladro che aveva due complici ad attenderlo in macchina. La banda aveva studiato il colpo; i proprietari di casa sono dei commercianti, dunque hanno atteso che lasciassero l’abitazione per poi agire indisturbati.

Sempre ieri sono stati messi a segno altri due furti in vie limitrofe: stesso modus operandi con i ladri che arrampicandosi dai balconi hanno avuto accesso agli appartamenti. Quindi hanno portato via oggetti di valore, ma anche alimenti dal frigorifero.

I precedenti

In una settimana è il quarto furto che si registra in zona, un’area prossima al centro di Capaccio Scalo. Nei giorni scorsi furti si sono registrati anche ad Agropoli, nelle frazioni periferiche, ed in altre aree del Cilento.