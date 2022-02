Torchiara: iscrizione all’anagrafe per i senza fissa dimora

Il Comune di Torchiara, guidato dal sindaco Massimo Farro, ha deciso di procedere all’iscrizione anagrafica delle persone “senza fissa dimora”, e in altre particolari situazioni anagrafiche.

Pertanto si provvederà all’istituzione di una via convenzionale e territorialmente non esistente, alla quale è attribuita al seguente denominazione convenzionale: “Via della Poesia”, per consentire l’iscrizione anagrafica di persone “senza tetto”, di persone “senza fissa dimora” o in altre particolari situazioni anagrafiche.

L’iscrizione all’anagrafe comunale per i senza dimora è un diritto soggettivo, stabilito dalla legge 1228 del 1954, nei confronti di tutti i cittadini che ne hanno facoltà ad eccezione degli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio.