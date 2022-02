L’Almanacco dell’11 Febbraio 2022

Almanacco dell’11 Febbraio 2022:

Santi del giorno: San Pasquale I (Papa)

Beata Vergine Maria di Lourdes

San Castrense (Castrese) di Sessa (Vescovo e Martire)

San Pedro De Jesus Maldonado Lucero (Sacerdote e Martire)

Sant’Ardagno (Ardano, Abate di Tournus)

Sant’Elisa (Eloisa, lat. Helvisa – Reclusa)

Santa Sotere (Vergine e Martire)

Santa Teodora di Costantinopoli (Imperatrice d’Oriente)

Etimologia: Pasquale, .il nome ha chiare origini ebraiche legate alla celebrazione della festa della Pasqua. Il nome ebraico da cui proviene è pesah, che assume il significato di “passaggio”. Infatti, come noto, ricorda il passaggio degli ebrei attraverso il Mar Rosso, in fuga dall’Egitto e, in secondo luogo, il passaggio di Gesù dalla vita alla Resurrezione. Si tratta di un nome piuttosto diffuso tra la popolazione adulta italiana, soprattutto nel centro-sud Italia, ma nel 2000 è uscito dalla top 50 dei nomi più usati per i bambini.

Proverbio del giorno:

Febbraio viene colle tempeste e se ne va con il sole.

Aforisma del giorno:

Non rattristare un affamato, non esasperare un uomo già in difficoltà. (Siracide)

Accadde Oggi:

1929 – Firmati i Patti Lateranensi: «La Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti». Con questa premessa si aprono i Patti dei Lateranensi che, dopo sessant’anni di gelo tra le due sponde del Tevere, diedero una soluzione alla cosiddetta questione romana, aprendone un’altra altrettanto annosa.

Sei nato oggi? Nutri un intenso amore per il tuo lavoro che spesso poni al primo posto nella tua vita. Riveli spiccate capacità nel campo della medicina, della chirurgia e della veterinaria, ma potresti anche diventare un attore geniale. In amore sei molto indipendente, ma ad un certo punto della vita incontrerai chi saprà fare di di te il più fedele ed appassionato dei partner.

Celebrità nate in questo giorno:

1969 – Jennifer Aniston: Gli ingredienti del suo successo sono la semplicità e il fascino di ragazza della porta accanto… magari che divide l’appartamento con altri “amici”. Californiana di Sherman Oaks.

1847 – Thomas Edison: Tra i più prolifici (1.093 brevetti registrati a suo nome) e geniali inventori della storia dell’umanità, molte sue scoperte hanno inciso profondamente nel progresso della società.

1978 – Magda Gomes: Nata a San Paolo, in Brasile, inizia a lavorare come modella tra l’America e l’Europa. In Italia, nel 2002, posa nuda per il calendario Campari, due anni dopo esordisce in TV come valletta.

Scomparsi oggi:

1650 – Cartesio: Universalmente riconosciuto come il padre della filosofia moderna, il suo metodo d’indagine ha rivoluzionato le diverse forme del sapere, dalla matematica alla letteratura. Insieme a Pascal è considerato anche il fondatore della prosa francese; caratteristiche essenziali del suo stile sono la chiarezza e la linearità, che ispirarono i successivi sviluppi della letteratura illuministica.

2012 – Whitney Houston: Nata a Newark, in New Jersey, Whitney Elizabeth Houston è stata una cantante e attrice statunitense, ricordata come una delle voci più belle della storia della musica.

1868 – Léon Foucault Nei manuali scolastici è ricordato principalmente per l’invenzione del famoso pendolo di Foucault, con cui riuscì a dimostrare la rotazione terrestre, mai i suoi contributi alla Fisica sono molteplici.