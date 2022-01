Novi Velia: ok alla realizzazione di due parcheggi

Il Comune di Novi Velia, con a capo il sindaco Adriano De Vita, ha approvato il progetto definitivo dei lavori relativi alla “Realizzazione di un parcheggio pubblico sito in Via Girolamo Prignani” che comporta una spesa complessiva di euro 120.000,00 di cui €. 80.000,00 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza pari a €. 1 .000,00.

Per la realizzazione dell’opera si procederà alla procedura espropriativa; l’opera sarà finanziata con contrazione di Mutuo con la Cassa depositi e Prestiti a tasso fisso per anni 20.

L’Ente cilentano ha anche approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “Realizzazione parcheggio pubblico in Via Monte Gelbison “che comporta una spesa complessiva di euro 359.516,76 di cui €. 210.000,00 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza pari a €. 4.000,00. Anche in questo caso si procederà alla procedura espropriativa e l’intervento sarà finanziato con un mutuo ventennale.