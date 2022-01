Piano fabbisogno personale a Castellabate, Maiuri: “scelte inspiegabili”

CASTELLABATE. Piano triennale dei fabbisogni di personale, l’amministrazione comunale approva una delibera di rimodulazione della dotazione organica, ma sul caso scoppia la polemica. E’ l’ex sindaco facente funzioni Luisa Maiuri a contestare le decisioni della giunta guidata dal primo cittadino Marco Rizzo. Se da un lato l’attuale consigliere comunale di minoranza plaude alla scelta di stabilizzare due agenti di polizia municipale, dall’altro contesta la decisione di revocare i concorso per due posti part time di avvocato.

«Una scelta – quella del precedente esecutivo – dettata al fine di ridurre la spesa enorme del contenzioso», fa sapere Luisa Maiuri che conteta anche la revoca del concorso per l’assunzione di un ingegnere informatico.

«Inoltre, lo scorrimento della graduatoria di un precedente concorso con assunzioni a tempo determinato; la disattesa previsione di un aumento orario a tempo pieno di alcune figure, sono scelte inspiegabili per un Ente sotto organico che ha visto e vedrà il pensionamento di molti impiegati – prosegue Luisa Maiuri – Non sarà di sicuro l’individuazione in organico di un posto di guida turistica a far camminare una macchina amministrativa che fino a tre mesi fa era un esempio di efficienza, modernità e produttività!

Si è iniziata un’opera demolitoria e vendicativa che non porterà lontano!»

«La “rinascita” marcia a passo veloce verso quel processo di restaurazione di una mentalità vecchia e sorpassata e animata solo dallo spirito, spesso poco costruttivo, del voler cambiare tutto “a prescindere”», conclude Maiuri.

La delibera, che ha avuto il parere negativo del vice-segretario, era già stata approvata dalla precedente amministrazione e poi “stravolta” dall’attuale.