Gestione pandemia a Castellabate, Spinelli replica alle polemiche

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, nota stampa dell’ex sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, in risposta al Dottore Gerardo Sodano, che lo aveva criticato sulla gestione della pandemia durante la sua amministrazione nel centro di Benvenuti al Sud (leggi qui). Ecco il testo della nota:

Nel periodo in cui il sottoscritto ha svolto la carica di Sindaco del Comune di Castellabate non c’è stato alcun focolaio, né ad Alano né altrove.

Piuttosto la gestione del Covid-19 operata durante il mio mandato è stata presa ad esempio in quanto nel periodo di maggiore recrudescenza della pandemia, a marzo-aprile 2020 nel quale eravamo tutti assolutamente impreparati, Castellabate ha avuto zero casi. Inoltre mai ho fatto riferimento a sanitari, medici, infermieri, operatori e volontari tutti, che non possiamo fare altro che ringraziare in quanto in prima linea nel contrasto alla pandemia fin dal primo momento.

Veramente risulta difficile capire lo spirito e le finalità di tale dichiarazione in quanto fa riferimento ad una mia posizione relativa alla gestione dell’emergenza Covid ad Agropoli che, come in altre parti del paese, sta sfuggendo di mano e per la quale come hanno fatto tanti altri comuni sarebbe stato saggio, per la salvaguardia della salute della cittadinanza,adottare provvedimenti adeguati.