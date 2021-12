Camerota, arrivano le risorse per le famiglie in difficoltà

Questa mattina sul sito istituzionale del Comune di Camerota sono apparse diverse opportunità di sostegno per i cittadini del Comune di Camerota in difficoltà anche a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Le misure rese note dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, riguardano l’erogazione di buoni spesa, la richiesta di contributi per il pagamento del canone di locazione, la richiesta di contributi per il pagamento delle utenze e l’adesione per i commercianti che vogliono entrare nella rete delle attività che accettano i buoni spesa distribuiti dall’ente.

Per richiedere i contributi è semplicissimo, occorre collegarsi al sito istituzionale del Comune di Camerota (https://www.comune.camerota.sa.it/avviso-di-sostegno-alle-famiglie-per-contributo-di-solidarieta-alimentare-ed-utenze/) e scaricare i documenti pdf e gli avvisi per poi seguire le procedure indicate.

«Sostegni concreti a tutti i cittadini di Camerota che si trovano ad affrontare momenti difficili» ha commentato il primo cittadino Scarpitta.