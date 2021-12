Agropoli: altre 23 telecamere sul territorio, Comune punta a finanziamento

AGROPOLI. Più sicurezza sul territorio comunale. L’amministrazione Coppola, infatti, ha approvato il progetto per l’installazione di altre 23 telecamere, per una spesa di quasi 195mila euro. Andranno ad aggiungersi alle quaranta già in funzione. L’obiettivo è quello di ottenere fondi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze; all’Ente toccherebbe investire una quota di cofinanziamento del 19,7%.

Il piano del Comune di Agropoli prevede la suddivisione di 23 telecamere in 16 punti; 13 apparecchi saranno posizionati nei punti di accesso alla città al fine di controllare i veicoli in transito. Previsti anche sistemi per la lettura delle targhe. Le immagini verranno poi sorvegliate dagli uomini della Polizia Municipale.

Nei prossimi giorni, intanto, dovrebbero essere installati degli impianti di videosorveglianza anche in piazza delle Mercanzie dove si stanno registrando problemi di sicurezza ormai da diversi mesi.