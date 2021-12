Sapri, entrano nel vivo gli eventi natalizi

Con la cerimonia di accensione delle installazioni artistiche in Villa Comunale iniziano ufficialmente le attività natalizie nella Città della Spigolatrice. Alla presenza del Sindaco di SapriAntonio Gentile e dell’Assessore al Turismo e Spettacolo Amalia Morabito prende il via da oggi, giorno dell’Immacolata Concezione, il ricco cartellone degli eventi organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con molte associazioni cittadine.

Primo appuntamento oggi alle ore 16.30. Sono previsti momenti musicali grazie alla partecipazione della banda musicale Talamini e attrazioni per bambini. Quasi trenta installazioni in 3D e 2D coloreranno la Villa Comunale fino al 6 gennaio. Luminarie che sono installate anche in altre zone della Città. Sabato 11 dicembre a partire dalle ore 18.00, sarà invece il complesso monumentale di Santa Croce ad illuminarsi, regalando di fatto un colpo d’occhio incantevole. Saranno illuminate La Specola, l’istituto Santa Croce, la caratteristica Chiesa e il Giardino incantato. Sarà inaugurata la Mostra di arte presepiale, che gode della direzione artistica di Antonio Rocco e della collaborazione dell’Associazione Art Europa, collocata al piano terra dello storico edificio con più di 100 opere tra presepi, quadri e sculture. Il Giardino Incantato, al lato della chiesa, ospiterà un presepe molto particolare con un suggestivo gioco di luci e colori dominato da una delle più belle opere del famoso scultore Edoardo Tresoldi. Sarà possibile, inoltre, ammirare lo storico presepe, sito nella grotta sotto la Chiesa sistemato con attenzione e passione da Paolo Caggiano, Vincenzo Cernicchiaro e Gaetano Ferrara.

Il 12 dicembre appuntamento con “Un Albero di Natale… in un mare di Plastica”, manifestazione a cura della Pro Loco che vedrà la partecipazione degli allievi della Scuola di Danza Pasde Chat di Rossella Iannone. Il 16 dicembre prenderà il via la rassegna “Incontriamoci a Natale” organizzata dall’Associazione Terre del Bussento. Quattro gli appuntamenti con altrettante firme. Il 16 dicembre il Dirigente scolastico Corrado Limongi incontrerà la scrittrice Antonella Casaburi per la presentazione del libro “Mirari”; coordina i lavori la giornalista Maria Emila Cobucci. Il 21 dicembre lo scrittore Franco Maldonato incontrerà la scrittrice Piera Carlomagno per la presentazione del romanzo “Nero Lucano”; coordina i lavori il giornalista Vito Sansone. Il 22 dicembre sarà la volta del saprese Gianfranco Martuscelli alla sua prima pubblicazione narrativa dal titolo “La strategia del Terrone”. Ne discuterà con l’autore il dirigente scolastico Corrado Limongi; coordinerà i lavori il giornalista Francesco Lombardi. Ultimo appuntamento della rassegna previsto per il 14 gennaio, quando sarà ospite della città di Sapri il giornalista e conduttore televisivo Guido Barlozzetti intervistato dal dirigente scolastico Giuseppe Caruso. Coordinerà l’incontro la giornalista Marianna Vallone.Tutti gli incontri si terranno nell’aula consiliare con inizio alle ore 18,30.

Arriverà a Sapri il 17- 18 e 19 dicembre il Trenino di Babbo Natale che trasporterà grandi e piccini in giro per la nostra Città. Sabato 18, in piazza del Plebiscito, l’Associazione ATES organizzerà una serie di eventi a partire dalle ore 11,00 del mattino. Sempre allo stesso giorno alle ore 22,00 è previsto, nel viale che ospita la statua della Spigolatrice, il concerto di Vincenzo Somma e il suo basso. A seguire la “Notte delle Lanterne”. Domenica 19 a partire dalle ore 17,00 “La Banda di Babbo Natale” allieterà le vie dello shopping mentre alle ore 18,00 nel viale che ospita la statua della Spigolatrice Gianluca Rovinello e la sua Arpa in concerto. Mercoledì 22 dicembre in Villa Comunale sarà allestito il “Villaggio di Babbo Natale” e i mercatini della solidarietà con interventi musicali a cura del coro gospel “The Angel Voices”. Lo stesso coro si esibirà in uno splendido concerto presso l’auditorium Giuseppe Cesarino domenica 26 dicembre alle 20.30. lunedì 27 concerto della “Talamini Sax&Co Orchestra” alle ore 20.30 presso Auditorium Giuseppe Cesarino. Martedì 28 dicembre (inizio ore 18.00) andrà in scena il Presepe Vivente nel caratteristico Centro Storico della Marinella, mentre alle ore 21,00 presso la Chiesa dell’Immacolata esibizione del gruppo musicale “Falaut Flute Orchestra”. Doppio appuntamento per il coro “Joyfull Singer” con il concerto dal titolo: “Il Natale è Joyfull 2021”; mercoledì 29 dicembre alle ore 21,15 presso la Chiesa di San Giovanni Battista e martedì 4 gennaio sempre alle 21,15 presso la Chiesa dell’Immacolata. Mercoledì 5 gennaio presso la chiesa di Sant’Antonio in loc. Timpone, con inizio alle ore 19,00, concerto dell’Epifania a cura di: Artisti Cilentani Associati. Giovedì 6 gennaio a cura della Pro Loco Sapri l’evento “Arriva la Befana” presso il parcheggio del mercato coperto.