Cilento: ancora contagi a scuola e nel calcio

Salgono a 56 i positivi ad Agropoli. 9 sono stati registrati nelle ultime 24 ore, ma ci sono anche 2 guarigioni. Al momento la situazione sembra quasi del tutto circoscritta al cluster della scuola Cafarelli di Moio, chiusa da 2 giorni, e non è escluso che il ritorno in aula possa essere ulteriormente rinviato. In dad anche delle classi della “Landolfi” e una della “Rossi – Vairo”.

Pure a Centola si segnalano positivi nelle scuole: al momento sono 31 le persone affette dal covid nel centro del basso Cilento, di cui 7 studenti. Gli istituti sono rimasti aperti, ma molti genitori hanno preferito non mandare i loro figli in classe.

Il covid colpisce anche lo sport: due positivi nella Gelbison e trasferta di domani a Rende rinviata.