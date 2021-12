Agropoli: 56enne trovato morto in casa

Tragedia nella tarda mattinata di oggi ad Agropoli. Un uomo di 56 anni è stato trovato morto in una struttura ricettiva di sua proprietà di località Moio. Sono stati i familiari a far scattare l’allarme.Purtroppo è risultato inutile ogni intervento.

La tragedia si è consumata intorno alle 12. Presenti sul posto Carabinieri e personale del 118.

L’uomo era sposato ma non aveva figli. Da comprendere le cause del decesso. La notizia si è subito diffusa nella comunità di Moio dove l’uomo è descritto come una persona gentile, sempre disponibile e sorridente.