L’Almanacco del 4 Dicembre 2021

Almanacco del 4 Dicembre 2021:

Santi del giorno: Santa Barbara (Martire), protettrice di architetti, artiglieri, armaioli, minatori, muratori, pompieri, campanari e quanti rischiano una morte improvvisa.

San Giovanni Damasceno (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

Sant’Ada (chiamata anche Adreilde) di Le Mans (Badessa)

Etimologia: Barbara, dal greco “barbaroi”, “straniero” termine onomatopeico creato per indicare l’apparente balbettio di quanti non si esprimevano nell’idioma ellenico, si trasformò in seguito in un “cognomen” romano, molto diffuso tra le classi più umili.

Proverbio del giorno:

Bandiera rotta fa onore al capitano.

Aforisma del giorno:

Gl’italiani non hanno costumi: essi hanno delle usanze. (Giacomo Leopardi)

Accadde Oggi:

1980 – I Led Zeppelin si sciolgono: “Desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico ed il profondo senso di rispetto che nutriamo verso la sua famiglia ci hanno portato a decidere – in piena armonia tra noi ed il nostro manager – che non possiamo più continuare come eravamo”. Poche righe che scrivono la parola fine alla parabola musicale dei Led Zeppelin, una pietra miliare della storia del rock e una band tra le più innovative in assoluto, capace di far convivere generi distanti come heavy, blues e folk.

1968 – Fondato il quotidiano “Avvenire”: Parlare con un’unica e autorevole voce a tutti i cattolici italiani. Con quest’obiettivo la Conferenza Episcopale Italiana, raccogliendo l’auspicio di papa Paolo VI, promosse la fusione de L’Italia di Milano e L’Avvenire d’Italia di Bologna, per dar vita a una nuova testata a diffusione nazionale. Nacque così Avvenire, fondato a Milano e lanciato in edicola il 4 dicembre 1968. Diretto da Leonardo Valente, il nuovo quotidiano ebbe un inizio difficile, legato alla scarsa diffusione territoriale. Con la guida di Angelo Narducci (1969-80) le cose cambiarono e grazie all’opera della CEI si riuscì a raggiungere i lettori di tutte le regioni.

Sei nato oggi? I nati il 4 dicembre sono persone coraggiose, aggressive e passionali, che si gettano a capofitto in ogni cosa, anima e corpo. Dolore, lotta e conflitto non sono affatto degli estranei per loro e molto spesso si trovano a sfidare ostacoli giganteschi, oppure a combattere anche se tutti i pronostici li danno perdenti. Ciononostante possono avere ottime probabilità di raggiungere i propri obiettivi utilizzando una curiosa combinazione di garbo e vitalità e, contemporaneamente, facendo attenzione a non suscitare negli altri inutili gelosie.Alcuni tra i nati in questo giorno, mostrano di essere particolarmente abili nell’insinuare la paura nel più temuto degli avversari, o per lo meno un preoccupante senso d’angoscia.

Celebrità nate in questo giorno:

1964 – Marisa Tomei : Newyorchese di nascita ma nelle sue vene scorre sangue italiano, siculo-toscano per l’esattezza.

1949 – Jeff Bridges: Figlio d’arte, cresciuto a cinema e musica, Jeffrey Leon Bridges nasce a Los Angeles, in California, e a vent’anni inizia una quarantennale carriera sul grande schermo.

Scomparsi oggi:

1679 – Thomas Hobbes: Considerato dalla gran parte degli studiosi come il maggiore pensatore politico dell’età moderna, propugnò una visione della realtà materialistica in contrasto con la metafisica.

1975 – Hannah Arendt: Nata a Linden, nel cuore della Germania, e morta a New York nel 1975, è stata una figura eminente del secolo scorso.

1993 – Frank Zappa: Artista di straordinario talento, nato a Baltimora, nel Maryland, e morto a Los Angeles nel 1993, è annoverato tra i maggiori compositori del Novecento.