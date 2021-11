Perdifumo, accuse sui social a Padre Victor

PERDIFUMO. «Ho saputo che qualcuno che non conosco ha aperto diversi profili falsi usando le mie foto e mi sta ricattando, cercando di mettermi in cattiva luce. Per favore, aiutatemi a segnalare queste pagine». Così padre Victor Alozie che da alcuni giorni è vittima di accuse e polemiche sui social, tutte provenienti da profili falsi.

Il sacerdote è arrivato a Perdifumo da Pianura, nel napoletano. Sui social è molto attivo: sovente pubblica post e video, ma qualcuno ne approfitta per accusarlo addirittura di abusi su donne e minori e traffico di essere umani.

«Questa persona ha fatto uno screenshot di messaggi che non sono miei, ha cambiato anche il nome di una pagina Facebook esistente a mio nome, per creare l’impressione che fossi io e per mettermi in cattiva luce. Sta anche mandando messaggi ad alcune persone con lo stesso scopo. Sto indagando per capire chi è, nel frattempo vi chiedo di aiutarmi a segnalare questi profili», dice Victor Alozie.

Il caso è stato denunciato alla Polizia Postale. Padre Victor, intanto, ha incassato il sostegno dei propri parrocchiani che gli hanno già mostrato vicinanza.