Bambini oncologici: una gara di solidarietà ad Agropoli

AGROPOLI. Delle coperte per i bambini oncologici. E’ il Progetto Cuore – Agropoli che punta a garantire delle coperte destinate ai bambini che combattono contro la malattia. L’iniziativa è legata alla Vacanza del Sorriso: ogni anno, infatti, diverse località cilentana garantiscono dei giorni di relax e spensieratezza ai bambini con patologie oncoematologiche e alle loro famiglie.

La Vacanza del Sorriso continua a riscuotere grande successo e per quest’anno si vuole dare vita ad un nuovo progetto di solidarietà realizzando delle coperte per questi piccoli guerrieri. L’associazione Progetto Cuore, infatti, ha intenzione di donare loro delle coperte e ognuno può fare la sua parte: «basta realizzare mattonelle da 8 giri che noi trasformeremo in coperte ..possono essere gialle o verdi a vostra scelta per una coperta 42 mattonelle, lana acrilica», fanno sapere dall’associazione. In tanti si stanno già facendo la loro parte

Quest’anno la vacanza del sorriso ospiterà 250 bambini e ragazzi oncologiche. Diverse associazioni si stanno attivando per realizzare dei doni per loro.