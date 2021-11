Perdifumo, grosso albero cade sulla strda

Sfiorata la disgrazia a Perdifumo. Ieri sera, intorno alle ore 20:00, sulla strada provinciale che dalla via del Mare porta a Perdifumo, un albero di grosso fusto è caduto sulla carreggiata, impedendo il transito delle auto.

Per fortuna in quel momento nessuna auto transitava in zona.

Grazie al gesto di una famiglia che abita nella zona, illuminando l’area con le luci dei telefonini e utilizzando una motosega è stato possibile ripristinare la viabilità. Diverse persone che erano bloccate sono potute tornare a casa.