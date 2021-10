Agropoli in festa per i cento anni di Pasquale Spinelli. Al compleanno era presente la moglie Filomena e tutta la sua numerosa famiglia che non è voluta mancare all’appuntamento. Al sindaco Adamo Coppola, Pasquale ha raccontato la sua storia, gli anni della guerra e della prigionia, ma ha anche manifestato la sua rabbia per la pensione che mensilmente riceve, non adeguata ai sacrifici di una vita.

“Oggi abbiamo festeggiato i 100 anni di un nostro concittadino, Pasquale Spinelli. È stato un momento molto emozionante perché ho vissuto il grande affetto e il legame che c’è con sua moglie Filomena e tutta la sua numerosa famiglia – ha detto il sindaco Coppola – Pasquale, vispo e vigoroso nonostante l’età, mi ha fatto rivivere le vicende tristi e felici di un secolo della nostra storia e non si è certamente risparmiato: ha vissuto gli anni della seconda guerra mondiale conoscendo le brutture e le sofferenze della detenzione ad opera dei tedeschi”.

Al neo centenario il primo cittadino ha consegnato una targa a nome di tutta l’amministrazione comunale.