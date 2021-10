Sviluppo sostenibile, premio speciale per la Bcc Aquara

Start Up è il premio per l’innovazione promosso da tutte le Università campane e finalizzato a mettere in gara gruppi di persone che elaborano idee imprenditoriali basate sulla ricerca e l’innovazione.

La Bcc di Aquara, all’interno del progetto Start Cup Campania, premia l’idea imprenditoriale la cui tematica sia riconducibile a uno o più dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’agenda 2030 dell’ONU e che abbia maggiore potenzialità di diffusione e di trasferimento dell’innovazione.

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i paesi e le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e cultura.

I 17 goals fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economia, sociale ed ecologia – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l’ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.