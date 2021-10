Casal Velino aderisce all’iniziativa: “un mare di libri…”

CASAL VELINO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Silvia Pisapia, ha aderito all’iniziativa denominata “un mare di libri”.

Queste le finalità dell’iniziativa

Consisterà nel destinare un angolo dell’Infopoint alla sistemazione di una libreria. I turisti potranno prelevare un libro, anonimamente, leggerlo in spiaggia e riporlo, poi, di nuovo nella libreria.

Inoltre saranno posizionate alcune panchine e degli ombrelloni in materiali vegetali in modo da riqualificare una piccola area sull’arenile; infine, sarà assicurato alle associazioni, il sostegno per la realizzazione della libreria da spiaggia; le attrezzature necessarie per rendere più moderno l’angolo lettura, mettendo a disposizione i libri della biblioteca comunale.

“Iniziativa volta a valorizzare la diffusione della cultura”

“Nonostante l’emergenza covid-19, l’iniziativa dovrebbe essere sostenuta da tutti, considerato il valore e l’importanza per i cittadini e turisti di favorire la diffusione della cultura utilizzando i cosiddetti libri “dormienti”– queste le parole del Sindaco Pisapia.