Dramma in Campania, 28enne positiva Covid muore dopo il parto

Dramma in Campania a causa del Covid. Nelle scorse ore si è registrata la morte di Palma Reale, giovane mamma originaria di Santa Maria Capua Vetere, risultata positiva al covid. Aveva soltanto 28 anni e aveva da poco dato alla luce il suo quarto bambino.

La donna, non vaccinata, era stata trasportata al Policlinico Federico II di Napoli, dove pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo bambino, è deceduta. Il bimbo è salvo ed in buone condizioni di salute. Il covid aveva colpito anche altri componenti della sua famiglia.

A rendere nota la vicenda è stata la sorella di Palma Reale che via social ha informato tutto sulle condizioni di Palma: “In tanti mi state scrivendo ed è giusto perché vi ho resi partecipi dall’inizio di questa battaglia del covid-19. Scusate se non rispondo ma ora vorrei solo silenzio per recuperare le forze. Come sto? Il mio cuore si è rotto e la luce si è spenta, ora lei è un angelo”.

“Ancora una volta Palma è stata una guerriera fino alla fine. Oggi le lacrime scendono finché possono. Dovevamo fare una grande festa ma non è stato così. Ormai devo pensare a ciò che tu avevi di più caro e te lo giuro che ne andrai fiera”, conclude.