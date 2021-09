Sapri: l’attrice Piera Russo alla kermesse “Versi e Sapori”

CILENTO. Sontuose ed encomiabili come sempre le performance artistiche dell’ attrice casertana Piera Russo nel doppio appuntamento di fine agosto in Cilento.

Il primo, a Salento (SA) il 26 Agosto, in cui l’artista recita un monologo autoprodotto a sfondo socio culturale per la regia di Nadia Baldi. Il secondo a Sapri (SA), nella Kermesse “Versi &

Sapori” , il 28 agosto, in cui l’ attrice ha recitato appassionatamente alcune poesie scritte da Nando Silvestri, premiate precedentemente in concorsi nazionali e pubblicate nell’ antologia “Granelli di parole” edizioni Kimerik.