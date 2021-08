Melissa Sasso: la giocatrice pollese approda in Serie C

In Puglia dopo sette anni di assenza nel 2021 è ripartito il torneo d’Eccellenza femminile. Tra le cinque squadre presenti, che si sono date battaglie in campo, anche la Phoenix Trani. Nella squadra biancazzurra ha militato anche Melissa Sasso.

Melissa Sasso: dalle pugliesi del Phoneix Trani alle calabresi del Crotone

La centrocampista classe ′85 è originaria di Polla ha dato i suoi primi calci ad un pallone tra Agropoli e Buccino. La stessa calciatrice, con trascorsi nel futsal, dopo la recente esperienza con la società pugliese della Phoenix Trani ha lasciato il torneo di Eccellenza per sposare il progetto del Crotone, affidata al tecnico napoletano Barbara Nardi. Le rossoblù, che annoverano in rosa Silvia Chiellini sorella di Giorgio fresco campione d’Europa con la Nazionale, saranno ai nastri di partenza del torneo di Serie C. Il campionato a carattere nazionale vedrà le calabresi inserite nel girone C, con squadre presenti di Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, tra cui le salernitane della Mediterranea Soccer, Lazio e Abruzzo.

L’annuncio del Crotone femminile

Melissa Sasso, calciatrice classe ’85 nata a Polla, arriva al Crotone. La calciatrice giunge in prestito dal Phoenix Trani, proveniente dal futsal fra serie B e serie A (Agropoli, Lazio, Udinese e Arcadia) è poi approdata al calcio a 11. Può ricoprire diversi ruoli. Carattere, determinazione e grande passione per questo sport sono caratteristiche che la contraddistinguono.