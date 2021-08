Agropoli, cade dal letto e non riesce a rialzarsi: anziana salvata dai vigili del fuoco

AGROPOLI. Era caduta dal letto e non riusciva ad alzarsi. Per una anziana di Agropoli è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, dei carabinieri e dei Vigili del Fuoco. L’episodio è accaduto questa mattina in via Michelangelo, nei pressi del Lungomare San Marco.

Cade dal letto: i soccorsi

I caschi rossi sono dovuti salire all’ottavo piano, quindi, utilizzando tecniche di derivazione Saf (Speleo Alpinistica Fluviale), si sono calati giù fino all’appartamento della malcapitata.

La signora è stata trovata vicino al letto, era cosciente. Entrati nell’appartamento i vigili del fuoco hanno potuto aprire la porta ai sanitari.

Il personale del 118 ha provveduto poi al trasporto in ospedale per dei controlli di routine. Per fortuna le condizioni della malcapitata non destano preoccupazione.