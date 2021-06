Processo Cariello, il sindaco di Capaccio Franco Alfieri chiamato a testimoniare

CAPACCIO PAESTUM. Il sindaco Franco Alfieri comparirà in Tribunale nell’ambito del processo che vede imputato l’ex sindaco di Eboli Massimo Cariello. Quest’ultimo è accusato, tra l’altro, di aver manipolato un concorso pubblico per agevolare la figlia di un consigliere comunale di maggioranza, facendosi fornire le domande in anticipo impegnandosi, in cambio, di adoperarsi, nelle sue funzioni di sindaco, per evitare la nomina di Salvatore Memoli a presidente del Consorzio Farmaceutico Intercomunale.

Proprio su questo dovrà intervenire il primo cittadino capaccese in qualità di testimone.

Secondo la difesa di Cariello, infatti, l’accordo è inverosimile poiché Memoli era incompatibile e non poteva candidarsi al vertice del Consorzio.

La prossima udienza è prevista per il 21 giugno. Un mese dopo, il 19 luglio, potrebbe arrivare la sentenza.