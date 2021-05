L’almanacco del 31 maggio 2021

E’ il 151° giorno dell’anno, 22ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 214 giorni.

Santi del giorno

San Silvio di Tolosa (Vescovo)

Santa Petronilla (Martire)

San Vitale di Assisi (Monaco eremita)

Sant’Ermia di Comana (Martire)

Visitazione della Beata Vergine Maria

Etimologia

Silvio, dal latino antico “Silvius”, che significa “abitante dei boschi” (derivando da “silva”, vale a dire “bosco”), fu piuttosto usato in epoca romana. Divenne nome personale solo in ambienti cristiani ed oggi è discretamente diffuso in tutta la penisola.

Proverbio del giorno

Maggio ridente fa allegra la gente.

Aforisma del giorno

Non si è mai così ben serviti come quando ci si serve da sè. (Charles Guillame Etienne)

Oggi è

Giornata mondiale senza tabacco

Accadde Oggi

1578 – Prima pietra per il ponte più antico di Parigi

Sei nato oggi?

Per i tuoi familiari sei disposto ad affrontare qualunque sacrificio ma devi fare i conti con un’anima vagabonda che ti spinge a percorrere, avanti e indietro, tutta la superficie del pianeta. L’ideale sarebbe un lavoro che ti permetta grande mobilità e una famiglia disposta a seguirti nei tuoi frequenti spostamenti.

Celebrità nate in questo giorno

1970 – Paolo Sorrentino

1953 – Fabio Concato

1930 – Clint Eastwood