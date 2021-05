Cuccaro Vetere: ok ad interventi sulla viabilità

Il Comune di Cuccaro Vetere, guidato dal sindaco Aldo Luongo, ha approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di “messa in sicurezza strada comunale Tempone” complementari al progetto di “messa in sicurezza strada comunale “Vignicelle” di collegamento tra la variante alla SS.18, SP 430 e la SP 272 centro abitato di Cuccaro Vetere”, per un costo complessivo di 36. 403,18 euro.

Al fine di rendere più funzionale l’opera realizzata è opportuno procedere alla messa in sicurezza di via Tempone, continuazione del percorso di Via Vignicelle, oggetto di finanziamento principale, che da accesso alla parte alta dell’abitato di Cuccaro Vetere, strada comunale.

Le opere previste sono compatibili con il finanziamento trattandosi di messa in sicurezza stradale (asfalto, barriere, cunette).

La spesa prevista a copertura a valere sul FSC 214/2020 di cui al decreto dirigenziale n. 20 del 10/ 09/2019.