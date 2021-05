Eccellenza: sorriso Agropoli con Margiotta, buon pari per la Virtus Cilento

Nel weekend a scendere in campo tra i dilettanti sono state la Serie D e l’Eccellenza. Sui manti erbosi del massimo campionato dilettantistico regionale impegni per Agropoli e Virtus Cilento inserite entrambe nel girone E con Faiano, Angri e Buccino Volcei. Successo di misura per gli agropolesi che battono per 1-2 l’Angri e pari, invece, per la Virtus Cilento che impatta 1-1 contro sul campo del Buccino Volcei.

La classifica del girone E d’Eccellenza dopo 7 turni: Buccino Volcei 14, Virtus Cilento 11, Angri e Agropoli* 4 Faiano* 0. * Una gara in meno.

Agropoli: delfini in trasferta contro l’Angri

L’Agropoli del tecnico Carmine Turco era opposta alle ore 16:00 all’Angri, allo stadio “Novi”. Una gara molto combattuta viene sbloccata al 16′ da Mincione che porta avanti i cilentani. Dopo un calcio di punizione battuta da posizione defilata la palla spiove al limite dell’area dove il calciatore delfino controlla uno spiovente calciandolo imparabilmente infondo al sacco. Gli ospiti con il passare dei minuti sembrano prendere fiducia acquisendo il pallino del gioco. Una prima frazione avara di grosse emozioni si chiude cosi sullo 0-1 per i cilentani. Nella ripresa arriva il pari dei padroni di casa al 6′: su una punizione dalla sinistra Trimarco di testa, in mischia, spizza oltre le spalle di Stefanelli, estremo difensore dei cilentani. Nemmeno il tempo di organizzarsi che Falco si procura un rigore nell’altra area: all’ottavo Margiotta spiazza Faggiano per il punto del momentaneo 1-2 che non cambia più sino al termine della gara.

Eccellenza: big match tra Buccino Volcei e Virtus Cilento

Alle 16:00 al “P. Via” anche la partita tra prima e seconda della classe che si sblocca al 19′. Dattilio semina il panico nella metà campo buccinese conquistando una punizione dal limite dell’area. Sulla palla si presenta che calcia all’angolino: Pergamena compie un miracolo togliendo il pallone dalla ragnatela ma non può nulla sulla ribattuta di testa dell’ex La Grutta che indisturbato deposita in rete da pochi passi. Una sfida aperta da ambo le parti trova la via del pari alla mezzora della ripresa: il Buccino Volcei ristabilisce il parziale di inizio gara con Siano che sigla la rete dell’uno ad uno dopo una bella ripartenza nata sul settore sinistro grazie a Senatore.