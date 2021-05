Agropoli, ladri in azione: rubate reti da pesca al porto

AGROPOLI. Ladri in azione presso il porto di Agropoli. Durante la settimana ignoti hanno portato via delle reti da pesca dal molo di sottoflutto, quello dove sono ormeggiate le imbarcazioni dei pescatori. L’episodio è stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza, sia quella di un’attività privata che quella del Comune.

Dalle immagini si vedono due persone arrivare a bordo di un’auto, scendere, e poi prelevare le reti contenute in un bidone di plastica, caricandole in auto. Il caso è stato denunciato ai Carabinieri e segnalato anche alla Polizia Municipale di Agropoli. Sono in corso delle indagini ma non sarà facile risalire agli autori del furto, considerato che il colpo è avvenuto in tempi rapidi e i malviventi si sono subito dileguati. Il valore del furto è di alcune migliaia di euro.

Rabbia e indignazione per l’episodio che richiama l’attenzione sulla necessità di garantire più sicurezza nell’area portuale. «Per chi fa questa attività il furto di una rete è un grave danno – evidenzia la moglie di un pescatore – Sarebbe necessario tutelare chi fa questo mestiere così antico e importante. Forse bastava che oltre alla telecamera, per fortuna funzionante, ci fosse anche una sbarra per bloccare l’accesso al molo».

Da tempo chi frequenta l’area portuale chiede maggior sicurezza. In passato si sono registrati vari episodi di furti e atti vandalici. Di recente è stata rubata anche una imbarcazione.

Presto dovrebbe arrivare una prima soluzione: una sbarra nei pressi della capitaneria per limitare l’accesso al porto di sovraflutto.