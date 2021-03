Agropoli, rubata imbarcazione al porto

Ladri un azione presso il porto di Agropoli. Una imbarcazione di sei metri è stata rubata dal primo pontile comunale. Soltanto all’indomani ci si è accorti dell’accaduto. Il caso è stato segnalato agli uomini della Capitaneria di Porto e ai carabinieri della compagnia di Agropoli.

Purtroppo le telecamere di videosorveglianza erano fuori uso e pertanto non possono essere d’ausilio per identificare i malviventi. Sono in corso indagini.

Nei prossimi giorni il Comune di Agropoli e i rappresentanti del locale ufficio circondariale marittimo incontreranno i responsabili degli uffici regionali competenti per le aree portuali per stabilire le modalità di gestione del porto e del suo utilizzo. L’obiettivo è di garantire anche maggior sicurezza in zona.