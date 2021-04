Ex Ss426: competenza passi all’Anas: la richiesta dei comuni del Vallo

SAN PIETRO AL TANAGRO. L’ex SS426 passi sotto la competenza dell’Anas nel tratto tra Polla, Sant’Arsenio e San Pietro al Tanagro. A chiederlo sono i Comuni. L’importante arteria negli anni ha più volte avuto necessità di interventi di manutenzione ma non sempre la Provincia di Salerno è stata solerte nell’intervenire, anche a causa dei tagli che ha subito negli ultimi anni e quindi della scarsità di risorse.

Ecco perché è stato chiesto il trasferimento della ex SS 426 all’ANAS che “ha

sicuramente più mezzi e più risorse a disposizione per la periodica esecuzione dei lavori di manutenzione e di messa in sicurezza”, ha evidenziato il consigliere Angelo Di Benedetto di San Pietro al Tanagro.

Un orientamento condiviso anche dai vicini Comuni di Polla, Sant’Arsenio, San Rufo e Teggiano, i cui cittadini usufruiscono

del tratto stradale, soprattutto per raggiungere gli istituti scolastici e i presidi sanitari. Di qui l’appello alle istituzioni affinché si possa avviare l’iter per il trasferimento delle competenze.