Un’area sgambamento per cani a Capaccio Paestum

CAPACCIO PAESTUM. Anche la città dei templi avrà un’area per lo sgambamento cani e in generale degli animali di compagnia.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, che ha già individuato la zona dove questa dovrebbe sorgere: in località Gromola Vecchia.

Area sgambamento per cani: la decisione dell’Ente

“Il ruolo degli animali domestici di affezione e compagnia è ritenuto importante a livello sociale nei confronti della popolazione, ragion per cui oggi ne viene promossa e riconosciuta la loro funzione“, spiegano da palazzo di città.

“Negli ultimi anni – aggiungono – sono state sempre più numerose le richieste, sia da parte di privati cittadini che da parte di associazioni, per poter disporre aree verdi adeguate sulle quali lasciar scorrazzare gli animali senza guinzaglio e museruola”.

Le aree verdi già esistenti non sono adeguate, di qui la decisione di individuare come area per lo sgambamento per cani una zona di circa ottomila metri quadrati di proprietà provinciale di località Gromola Vecchia che ben si presterebbe allo scopo.

L’intervento del Comune

Starà al Comune garantirne l’allestimento, provvedendo a realizzare qui piccoli interventi necessari ad attrezzare l’area. Per questo è stato dato mandato agli uffici di avviare l’iter.

Nei prossimi giorni anche ad Agropoli inaugurerà un’area per lo sgambamento dei cani.