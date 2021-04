Ad Agropoli un’area di sgambamento per cani: presto l’apertura

AGROPOLI. Presto in città un’area di sgambamento per cani. Il sindaco Adamo Coppola ha annunciato che i lavori sono quasi giunti al termine e presto chi possiede un amico a quattro zampe potrà beneficiarne.

L’area sorge tra viale Lazio e via Campania, in una zona di circa 700 metri quadrati adiacente al fiume Testene. Agropoli sarà il primo comune del Cilento ad avere un’area attrezzata per i cani.

Area di sgambamento per cani: l’iniziativa

L’area di sgambamento per cani sarà suddivisa in due zone: una per cani di grossa taglia e un’altra per quelli di taglia piccola. Ci saranno fontane per abbeverare gli animali, panchine per la sosta dei fruitori, segnaletica di rito, bacheca per gli avvisi e alcuni giochi per gli animali.

Essa sarà operativa dalle ore 7.00 alle 20.00 ogni giorno e l’accesso contemporaneo alla stessa sarà consentito a un massimo di sei cani, muniti di museruola. Tutte le regole da rispettare sono state inserite in un regolamento già approvato dal consiglio comunale.

«L’area di sgambamento per cani inizialmente nasceva soltanto come una location dove lasciare il nostro amico a quattro zampe per divertirsi – ha spiegato il sindaco Coppola – Ma poi abbiamo deciso di creare più servizi con giochini per cani».

Nella zona anche box per i randagi

L’area avrà anche altre importanti finalità. L”Ente, infatti, ha deciso di realizzare quattro postazioni per accogliere cani recuperati sul territorio in attesa di essere curati o affidati all’esterno.